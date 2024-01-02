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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بدء أعمال لجنة اختيار الأفلام للمشاركة بمهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير

صدى البلد

بدأت لجنة المشاهدة واختيار الأفلام بمهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير أعمالها، لتحديد القائمة القصيرة التي ستنافس في مسابقاته الرسمية ضمن فعاليات النسخة العاشرة.

تنطلق النسخة العاشرة من مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير في الفترة من 25 وحتى 30 أبريل 2024، ويترأس لجنة مشاهدة واختيار الأفلام الناقد الأرميني دانيال تانيليان.

وتتكون اللجنة من الأعضاء ( محمد أحمد، محمد كسبر، إصرار الشريف، نهى بظاظو، مي محمد مصطفى، مي قاسم)، واستقبلت حتى الآن ما يقرب من ٨٥٠ فيلما.

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مازال مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، يستقبل طلبات صناع الأفلام للمشاركة في النسخة المقبلة، حتى يوم 30 يناير 2024.

نجح مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، في صنع تأثير ملموس في المحيط الجغرافي، ولاسيما بين مخرجين ومنتجين وموزعين ومحترفي الصناعة السينمائية المهتمين بالفيلم القصير.

وتتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.

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