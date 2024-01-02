أحبها الجميع ولن ينسوا صوتها.. وفاة بطلة فيلم كوكو COCO الشهير

توفيت الممثلة المكسيكية أنا أوفيليا مورجويا، التي قامت بتأدية دور الجدة الكبرى ماما كوكو في فيلم "كوكو" الذي حصد جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة عام 2017، عن عمر يناهز 90 عامًا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تعد مورجويا من الشخصيات البارزة في الساحة الفنية المكسيكية، حيث قدمت أعمالًا مميزة في المسرح والسينما والتلفزيون على مدار أكثر من 40 عامًا. وقد حازت على جائزة "جولدن أرييل" التكريمية لإنجازات حياتها الفنية في عام 2011.

يعتبر فيلم "كوكو" من أهم الأعمال التي شاركت فيها مورجويا، حيث قامت بتأدية صوت الجدة ماما كوكو التي تلعب دورًا حيويًا في قصة الفيلم. يتناول الفيلم قصة صبي مكسيكي يعبر إلى أرض الأموات ويكتشف أسرار عائلته أثناء محاولته أن يصبح موسيقيًا. ويسلط الفيلم الضوء على "يوم الموتى" ويحتفل بثقافة المكسيك.

فيلم كوكو

تعد وفاة مورغويا فقدانًا كبيرًا للفن المكسيكي، وقد أشادت بها المعهد الوطني للفنون الجميلة والأدب في المكسيك، ووصفت مسيرتها الفنية بأنها "حيوية لفنون المسرح في المكسيك". ويعتبر دورها في فيلم "كوكو" أحد أبرز اللحظات في مسيرتها الفنية.

تجدر الإشارة إلى أن "كوكو" هو فيلم رسوم متحركة من إنتاج شركة ديزني بيكسار، وقد حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى العالمي، حيث فاز بجائزتي الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة وأفضل أغنية أصلية في العام 2018.

وقد حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في تسليط الضوء على ثقافة وتراث المكسيك وتقاليدها، وقد اعتبره منتجوه أداة لتعزيز التمثيل والتنوع الثقافي في الأفلام.