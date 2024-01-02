سقوط عصابة سرقة التوك توك بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 عاطلين- مقيمون بدائرة مركزى شرطة "أبوحمص، رشيد" من بينهم 3 عملاء سيئ النية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "المغافلة".. وبحوزتهم (فرد محلى وطلقتين- سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 3 وقائع وأرشدوا عن المسروقات (3 مركبات "توك توك").

وفى مديرية أمن الدقهلية تم ضبط (بائع خردة "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بنى عبيد) حال قيامه بمحاولة سرقة مجموعة من قطع مواسير الزهر من داخل محطة مياه الشرب والصرف الصحى بدائرة المركز..وبمواجهته أقر بالواقعة.

وفى مديرية أمن الفيوم تم ضبط (نجار مسلح - مقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى) حال قيامه بمحاولة سرقة 2 موتور مياه من داخل مزرعة دواجن بدائرة المركز.. وبمواجهته أقر بالواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.