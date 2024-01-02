وفاة 3 جرحى فلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في العريش والإمارات

توفى 3 جرحى فلسطينيين بينهم فتى ومسن متأثرين بإصابتهم في أحداث غزة، وذلك خلال تقديم العلاج لاثنين منهما في مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء والثالث أثناء تلقيه العلاج في دولة الإمارات وجار إنهاء الإجراءات اللازمة لعودة جثامينهم إلى غزة.

وأعلنت المصادر الطبية بمستشفى العريش العام، أن الفتى يدعى محمد إياد عبد الله البيوني 16 سنة ويوسف إبراهيم رشيد أبو عبده 67 سنة، حيث وصلا إلى مستشفى العريش وتم حجزهما بالعناية المركزة داخل مستشفى العريش العام لتقديم الرعاية الطبية لهما، إلا أنهما فارقا الحياة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأضاف المصدر، أن عدد الذين توفوا أثناء تقديم الرعاية الطبية لهم في المستشفيات المصرية وصل إلى 20 شخصا وطفلين من الأطفال الخدج أثناء وجودهم في مستشفى العريش ومستشفى العاصمة الإدارية.

في نفس السياق.. شهد معبر رفح البري عودة جثمان فلسطيني بعد وفاته في أحد المستشفيات الإماراتية أثناء تلقيه العلاج، متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية على منزل أسرته في قطاع غزة، حيث وصل الجثمان على متن طائرة إماراتية حطت في مطار العريش الدولي، وتم نقله إلى المعبر عن طريق سيارة إسعاف مصرية، وإنهاء إجراءات عودته إلى قطاع غزة لدفنه في مقابر الأسرة هناك.