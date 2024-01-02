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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فتح باب التسجيل لبرنامج الماجستير والدكتوراه في الدراسات الهلينستية بمكتبة الإسكندرية

منحة الماجستير في
منحة الماجستير في الدراسات الهلينستية بمكتبة الإسكندرية

 تعلن مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية عن فتح باب التسجيل لبرنامج الماجستير والدكتوراه في الدراسات الهلينستية من جامعة الإسكندرية، وذلك لخريجي الجامعات، في الفترة من 1 يناير إلى 30 يناير 2024.

الجدير بالذكر أن برنامج الماجستير والدكتوراه في الدراسات الهلينستية هو نتاج التعاون بين مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، ومؤسسة فاردينويانيس اليونانية، وجامعة الإسكندرية، ويتم التدريس باللغة الإنجليزية.



كما يوفر مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بالتعاون مع مؤسسة فاردينويانيس منحة بنسبة 75% من الرسوم الدراسية للمتقدمين (تطبق الشروط والأحكام).
    
ويُشترط في التسجيل لنيل درجة الماجستير أن يكون الطالب حاصلًا على ليسانس الآثار والدراسات اليونانية والرومانية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بتقدير جيد.
      
 كما يُشترط في التسجيل لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات الهلينستية أن يكون الطالب حاصلًا على درجة الماجستير في الدراسات الهلينستية أو في فرع التخصص من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

ويتناول مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية حقبة مهمة من تاريخ الإسكندرية؛ وهي الفترة التي أنشئت وازدهرت فيها المدينة، وتمتد إلى نهاية عصر البطالمة، أي نهاية عهد الملكة كليوباترا. 

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