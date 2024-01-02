قرارات جديدة بشأن تنفيذ مشروع المجمع الصحي الاستشفائي ببني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا في حضور بلال حبش نائب المحافظ، وممثلي وزارات السياحة والآثار، البيئة، التنمية المحلية، الموارد المائية والري، والهيئة العامة للاستثمار، وذلك لدراسة الرؤية المقدمة من وزارة السياحة والآثار لمشروع مجمع صحي استشفائي متكامل بقرية الحيبة مركز الفشن، تنفيذًا للقرار الجمهوري بتخصيص مساحة 487 فدانًا لإقامة المشروع.

في بداية الاجتماع، أكد المحافظ، أهمية تضافر جهود الوزارات والجهات ذات الصلة لتنفيذ المشروع الذي يعد أحد مشروعات محاور الاستراتيجية المحلية للمحافظة، حيث يشتمل المشروع مجموعة من المكونات التي تمثل في مجملها نموذجًا متكاملًا لمفهوم المركز الصحي العالمي، ومنها (مركز طبي سياحي، ومركز للنقاهة الطبية، ومنتجع صحي للعلاج النفسي، ومنتجع صحي لعلاج الإدمان، ومنتجع للاستشفاء بالأوكسجين والنباتات الطبيعية والطبية، ومركزًا للعلاج الروحاني، ومنتجع للسياحة الريفية ومرسى نيلي سياحي ....).

وخلال الاجتماع توافق أعضاء اللجنة من الوزارات ذات الصلة على المقترح المقدم من وزارة السياحة والآثار للمشروع، والبدء في الإجراءات التنسيقية للعرض على القيادة السياسية لتنفيذ المشروع ، والذي سوف يحدث تكاملاً استثمارياً بالمنطقة المحيطة ، خاصة مع جهود تأهيل منطقة وادي ومحمية وادي سنور ، وتكامله مع مشروع المرسى النهري الجاري إنشاؤه شرق النيل ليكون محطة توقف لرحلات النيلية الطويلة والقصيرة ، بجانب قرب المنطقة من محور الفشن ، والمشروع القومي للصوبات الزراعية ، فضلا عن كون تنفيذ مشروع استثماري كبير بالحيبة يمثل عنصراً تنافسياً ضمن برنامج سياحي مستهدف يشمل كل مقومات بني سويف السياحية في مقدمتها منطقة واحة وهرم ميدوم التي تشهد تنفيذ خطة تطوير بها.

حضر الاجتماع المهندس عادل الجندي رئيس الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار، المهندس أحمد عبد الخالق مدير عام البنية الأساسية بوزارة البيئة، الدكتور محمد هشام مستشار وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد جابر _ معهد بحوث الموارد المائية، وتامر مبروك مدير مكتب هيئة الاستثمار للاستشارة والمناطق الحرة، ومن المحافظة ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن، وسلمى فتحي مدير مكتب الاستثمار، وعمر زكي مدير عام منطقة آثار بني سويف، ورانيا عزت مدير عام السياحة، وأحمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة ، وشيرين حسين مدير المكتب الفني.