عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظيم حفل تنصيب لأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مديرية تعليم بني سويف

المكتب التنفيذي
المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مديرية تعليم بني سويف

شهد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف حفل تنصيب أعضاء المكتب التنفيذي الاتحادات لاتحاد طلاب للمرحلتين الإعدادية والثانوية وذلك بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية والأستاذ مصطفى كامل الديب نقيب المعلمين والأستاذ نعيم حماد رئيس مجلس أمناء المديرية والدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشؤون التنفيذية والدكتور نبيل جعفر المشرف العام على مدارس 30 يونيو ببني سويف والأستاذ عادل جابر موجه عام التربية الإجتماعية والأستاذة عزه إبراهيم موجه عام الاتحادات الطلابية ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري المراحل.


وفي مستهل كلمته رحب وكيل الوزارة بالحضور ومعربا عن فخره واعتزازه وسعادته بتواجده وسط أبنائه الطلاب والطالبات قيادات المستقبل مؤكدًا على الدور الرائد للاتحادات الطلابية في إعداد جيل من القيادات الطلابية الواعية القادرة على إدارة ذاتها وإدارة مجتمعها من خلال الممارسة الفعلية للتربية الديمقراطية السليمة والمشاركة الفعالة في تنفيذ برامج ومشروعات مجتمعية وطنية تسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم ليصبحوا أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات العالمية ومواجهة تحديات المستقبل بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030 باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في التقدم والتنمية.


وأشار الأستاذ عادل جابر موجه عام التربية الإجتماعية بأن الاتحادات الطلابية هي القناة الشرعية التي يمارس من خلالها الطلاب الديمقراطية والتعبير عن آرائهم بموضوعية وحيادية وتعمل على ترسيخ قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن.


وخلال كلمته وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجناحي العملية التعليمية " نقابة المعلمين ومجلس الأمناء" لتعاونهم المتواصل والمستمر في سبيل دعم وتطوير العملية التعليمية. 
وأضافت عزة إبراهيم موجه عام الاتحاد إن الانتخابات أسفرت عن تشكيل المكتب التنفيذي للمرحلتين الإعدادية والثانوية، واشتمل البرنامج على العديد من الفقرات الفنية والثقافية والعلمية  المتمثلة في الإلقاء الشعري وكورال مدرسة عليه توفيق.

اتحاد الطلاب اتحادات الطلاب إتحاد طلاب الاتحادات الطلابية الإدارات التعليمية الإعدادية والثانوية الديمقراطي الدكتور محمد عبد تنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بداية من غد.. قصر خطة تخفيف أحمال الكهرباء على النهار فقط مراعاة للامتحانات

الطن بـ42 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

قرار عاجل من النيابة ضد السائق المتسبب في سقوط كمر محور كمال عامر

هلع ورعب.. لحظة خروج الركاب من الطائرة اليابانية المحروقة.. فيديو

صور ومقاطع فيديو فاضحة .. قرار عاجل بشأن قضية الراقصة حورية

لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات لتعزيز مستوى الخدمات

ضبط 11 طن دقيق مدعم وغلق 10 منشآت في بني سويف

إزالة إشغالات الطرق ومواجهة التعديات بمراكز ومدن محافظة بني سويف

قومي المرأة ببني سويف يكشف عن حصاد 2023 لدعم سيدات المحافظة

إصابة 5 طالبات باختناق نتيجة تسرب غاز داخل سكن خاص ببني سويف

محافظ بني سويف يهنئ العاملين ومديري الإدارات بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024

نائب محافظ بني سويف يناقش خطة دعم جهود المجتمع المدني بالمجالات التنموية

الكشف وتوفير العلاج لـ 1670 حالة في 7 تخصصات طبية ببني سويف

ترشيحاتنا

عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر..الدعم السريع يعلن الإفراج عن 451 أسيرا

حققوا إصابات.. حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المرج

إسرائيل تتلقى ضربة اقتصادية قوية بسبب الحرب.. تفاصيل

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

أشرف صبحي أمام رياضة البرلمان: نرفع شعار النائب دائما على حق

علماء الزلازل يتوقعون حدوث أقوى هزة أرضية هذا العام في تركيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يفقد بصره.. معلومات صادمة عن مرض ماجد المصري

مش الكلى والأملاح.. ألم القدم مؤشر للإصابة بمرض خطير لن تتوقعه

سمكة يوم القيامة تثير جدلا بعد زلزال اليابان.. ما القصة؟

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان أنغام في ليلة نجمات العرب بالرياض

فيديو

سقوط الدولار | ماذا سيحدث في الأسعار بعد دخول مصر رسميًا للبريكس ؟

تحرك مفاجئ وغريب في أسعار الذهب| ماذا حدث ؟.. فيديو

أسما إبراهيم تكشف عن حقيقة اتجاهها إلى التمثيل .. فيديو

10 إجازات خلال شهر يناير هذا العام.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ