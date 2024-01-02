تنظيم حفل تنصيب لأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مديرية تعليم بني سويف

شهد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف حفل تنصيب أعضاء المكتب التنفيذي الاتحادات لاتحاد طلاب للمرحلتين الإعدادية والثانوية وذلك بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية والأستاذ مصطفى كامل الديب نقيب المعلمين والأستاذ نعيم حماد رئيس مجلس أمناء المديرية والدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشؤون التنفيذية والدكتور نبيل جعفر المشرف العام على مدارس 30 يونيو ببني سويف والأستاذ عادل جابر موجه عام التربية الإجتماعية والأستاذة عزه إبراهيم موجه عام الاتحادات الطلابية ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري المراحل.



وفي مستهل كلمته رحب وكيل الوزارة بالحضور ومعربا عن فخره واعتزازه وسعادته بتواجده وسط أبنائه الطلاب والطالبات قيادات المستقبل مؤكدًا على الدور الرائد للاتحادات الطلابية في إعداد جيل من القيادات الطلابية الواعية القادرة على إدارة ذاتها وإدارة مجتمعها من خلال الممارسة الفعلية للتربية الديمقراطية السليمة والمشاركة الفعالة في تنفيذ برامج ومشروعات مجتمعية وطنية تسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم ليصبحوا أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات العالمية ومواجهة تحديات المستقبل بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030 باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في التقدم والتنمية.



وأشار الأستاذ عادل جابر موجه عام التربية الإجتماعية بأن الاتحادات الطلابية هي القناة الشرعية التي يمارس من خلالها الطلاب الديمقراطية والتعبير عن آرائهم بموضوعية وحيادية وتعمل على ترسيخ قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن.



وخلال كلمته وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجناحي العملية التعليمية " نقابة المعلمين ومجلس الأمناء" لتعاونهم المتواصل والمستمر في سبيل دعم وتطوير العملية التعليمية.

وأضافت عزة إبراهيم موجه عام الاتحاد إن الانتخابات أسفرت عن تشكيل المكتب التنفيذي للمرحلتين الإعدادية والثانوية، واشتمل البرنامج على العديد من الفقرات الفنية والثقافية والعلمية المتمثلة في الإلقاء الشعري وكورال مدرسة عليه توفيق.