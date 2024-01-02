إزالة إشغالات الطرق ومواجهة التعديات بمراكز ومدن محافظة بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجهود والأنشطة الميدانية والأعمال التي تقوم بها الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتكليفاته بأهمية التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجات القرى والمدن، وتكثيف الحملات الرقابية والخدمية، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، والإشراف على المبادرات الرئاسية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة المجالات الحياتية.



وأسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برئاسة الأستاذ مدحت صلاح، عن الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية من لوادر وجليدرات وسيارات نقل لتنفيذ حملة نظافة مكثفة، تم خلالها رفع أكثر من 140 طن مخلفات وقمامة بدائرة المركز، فضلًا عن تمهيد وتجريف بعض شوارع قرى طنسا بني مالو، وقمبش، وغياضة، وأبو دخان، كما تم صيانة واستبدال 80كشاف إنارة بدائرة المركز، مع تكثيف العمل بطريق نزلة الزاوية استجابة لمطالب بعض أهالي القرية، فيما تتواصل جهود التصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية، إذ تمت الإزالة في المهد لحالات تعد بالبناء المخالف على مساحات متفرقة من الأرض الزراعية بزمام القرى التابعة.

بينما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة الأستاذ محمد بكرى، جهود وحدة المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية، للتأكد من سير العمل بها ومراجعة الردود على ما تم رصده من مباني، مع استمرار العمل بتنفيذ قرارات الإزالة في المهد، كما تم متابعة قطاع النظافة حيث تم مسح وتنظيف الطريق الدائري وطريق القاهرة/ أسيوط الزراعي وشارع الابراهيمية والبحر الاعظم وسعد زغلول، فيما تم متابعة صيانة الكهرباء بطريق وحدة مرور الفشن ومدرسة الفشن الثانوية الزراعية وشركة الغاز الطبيعي.

من جانبها قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا تحت إشراف الأستاذ ناصر سيف رئيس المركز، برفع التراكمات والمخلفات الصلبة وتمهيد الطرق وصيانة كشافات الإنارة واستبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد موفرة للطاقة وذلك بالطرق المؤدية للأديرة والكنائس بمركز ومدينة إهناسيا والقرى التابعة لها وذلك استعداداً لاستقبال عيد الميلاد المجيد.

وفي مركز الواسطى، قامت الوحدة المحلية برئاسة الأستاذ حمادة راضي ، بتنظيم حملة للنظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بمحيط الكنائس بقرى أبوصير الملق وميدوم وصفط الشرقية، بينما واصلت الوحدة جهودها اليومية للقضاء على تراكمات ومخلفات الشوارع بالمدينة، حيث تم تنفيذ حملة نظافة وتمهيد للطرق، تم خلالها تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة بمحيط المصالح الحكومية والخاصة ودور العبادة وجمع المخلفات المنزلية من دائرة المجالس القروية، والتي على تم خلالها توريد أكثر من 120 طن لمصنع السماد العضوي بناحية كوم أبو رااضي.