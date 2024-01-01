محافظ بني سويف يكرم رواد العمل المجتمعي بمجال دعم ذوي الإعاقة

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عدداً من رموز وأسماء رواد العمل الاجتماعي البارزين في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ـ، وذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها المحافظة "إدارة شؤون الإعاقة" بالتعاون مع مؤسسة نهضة بني سويف، وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي ، الشباب والرياضة ، التعليم ، الثقافة ، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة ،تحت شعار"نحن قادرون"

وذلك بقاعة ديوان عام المحافظة ، وفي حضور : الأستاذ سيد سعد مدير وحدة شؤون الإعاقة بالمحافظة، الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن، د.م أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف ،الدكتور هاني رجائي وكيل مديرية التربية والتعليم، الدكتور أحمد خليفة مدير عام الثقافة ، الأستاذ هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ، الأستاذ محمد رمضان مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم

وضمت قائمة المكرمين عدداً من الشخصيات ومؤسسات العمل المجتمعي الداعمة لملف ذوي الإعاقة من رموز وأسماء حاليين وراحلين : حيث تم تكريم : الأستاذة عواطف العقاد رئيس جمعية النور والأمل: الأستاذة هايدي جمال _مسؤول المرأة ذات الإعاقة بفرع المجلس القومي للمرأة "سابقاً" ،بجانب تكريم اسم الراحلة: يسرية الغرابلي الرئيس السابق لجمعية الوفاء والأمل ، واسم الراحل: إيهاب الضباعني عضو لجنة المجلس القومي لشؤون الإعاقة " حيث تسلم شقيقاهما شهادات التكريم و التقدير، بالإضافة إلى تكريم مؤسسة نهضة بني سويف وتسلمها الدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة

من جانبهم أعرب المكرمون وأسرهم ، عن تقديرهم الكبير للمحافظ "د.محمد هاني غنيم " على هذه اللفتة الطبية ، وتكريمهم في مثل هذه المناسبة ، خاصة وأن التكريم شمل بعض الشخصيات التي رحلت عن عالمنا وكانت رموزا وقدوة في مجال العمل الأهلي والتطوعي بصفة عامة وفي مجال دعم ملف ذوي الإعاقة على وجه الخصوص