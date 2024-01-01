محافظ بني سويف يهنئ العاملين ومديري الإدارات بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتهنئة للعاملين ومديري الإدارات بالديوان العام المحافظة، بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2024،متمنيا لهم التوفيق والنجاح على المستويين الوظيفي والشخصى وعلى كل الأهالي في جميع ربوع مصرنا الغالية، وأن يكون هذا العام دفعة جديدة نحو رخاء وتقدم الوطن.

جاء ذلك خلال تفقده" اليوم" إدارات ومكاتب الديوان العام، يرافقه : السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، حيث تابع المحافظ سير منظومة العمل ومتطلبات دعمها وتحسين الأداء بها، خاصة فيما يتعلق ببعض القطاعات الحيوية والمجالات الخدمية

كما حرص المحافظ على تجديد تهنئته لأهالي وأبناء بني سويف بالعام الجديد داعيا المولى عز وجل أن يكون عام رخاء ، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، وأن تحمل الأيام المقبلة مزيدا من التقدم تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما عبر العاملون ومديرو الإدارات بالديوان العام عن تقديرهم لهذه اللفتة الطبية من السيد المحافظ على المستويين الإنساني والاجتماعي، وما لها من مردود إيجابي على معدل الأداء ومنظومة العمل، مؤكدين أهمية وضرورة التفاني وبذل مزيد من الجهود من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.