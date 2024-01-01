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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة الإدارية: غدا تقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون من حقوق بني سويف

بيان النيابة
بيان النيابة

صرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير بأن النيابة الإدارية تبدأ غداً الثلاثاء الموافق ٢ / ١ / ٢٠٢٤، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة "بني سويف" من دفعة ٢٠٢٣ .

 

وذلك ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقاً للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

 

ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً.  

 

لمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة:

https://www.facebook.com/100064681867256/posts/756761623156560/?mibextid=cr9u03

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة:

https://www.facebook.com/100064681867256/posts/743769491122440/?mibextid=cr9u03

مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط  "جوجل":
https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic

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