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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

قومي المرأة ببني سويف يكشف عن حصاد 2023 لدعم سيدات المحافظة

صدى البلد

أعلنت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، اليوم الثلاثاء، حصاد المجلس عن عام 2023، الذى شهد تنفيذ أنشطة وفعاليات وزيارات ومبادرات وتدريبات لدعم السيدات داخل المحافظة، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف.

وأكدت «محمود»  أن المجلس نفذ 14 حملة طرق أبواب بمعدل 127 ألف و500 زيارة، استهدفت 789 ألف و643 سيدة ورجال وأطفال بقري وأحياء محافظة بني سويف، وتنوعت الحملات ما بين طرق الأبواب واحميها من الختان وذلك لنشر رسائل الحملة والتي تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

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وأشارت مقررة فرع القومي للمرأة ببني سويف إلي تنفيذ 18 أمسية مسائية على هامش الحملة الممتدة لطرق الأبواب بعنوان بلدي أمانة استهدفت 11 ألف و350 من السيدات والرجال والأطفال، حيث شملت الأمسيات عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الاساسية للمشروع، وأن المجلس نفذ 51 برنامج تدريب تثقيف مالي والذي استهدف ألف و785 سيدة بقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث يستهدف التدريب رفع الوعي المالي لدي السيدات من خلال العديد من الموضوعات ومنها كيفية إعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها ووسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف المالي.

وأوضحت مقررة القومي للمرأة ببني سويف أن المجلس قام بتدريب 570 سيدة داخل مطبخ الأسرة المصرية، وتجهيز 3480 وجبة بقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فمطبخ المصرية هو مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالإضافة إلى تقديم خدمة اطعام  الأسر الأكثر احتياجًا كأحد كمخرجات هذا التدريب.

وتابعت نرمين محمود أنه تم تنفيذ 27 تدريب ضمن تدريبات ريادة الأعمال حيث استهدف 627 سيدة والذي استهدف تدريب السيدات على إدارة مشروعاتهن وتعريف السيدات بمبادئ التخطيط والتسويق والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال، واستخراج 6 آلاف و450 بطاقة رقم قومي مجاناً للسيدات من خلال توفير منح الاستمارات وبدون مقابل للسيدات.

وقالت «محمود» إنه تم تنفيذ 49 دورة عن الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة والتي استهدفت 1700 من السيدات والرجال، وتنفيذ 5 ورش عمل حرفية للسيدات المعنفات بالتنسيق مع مكتب الشكاوي وإدارة تنمية المهارات بالمجلس والتي استهدفت 105 سيدة، بالإضافة إلي تنفيذ العديد من اللقاءات والتدريبات والندوات التوعوية لدعم السيدات.

ئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المبادرة الرئاسية حياة كريمة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة فرع المجلس القومي للمرأة غنيم محافظ بنى سويف مناسبة العام الميلادى الجديد نائب محافظ بني سويف نائب محافظ

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