الأوضاع الطبية بمستشفيات فلسطين.. سؤال في امتحان بهندسة المنصورة

شهد امتحان مادة مقرر أجهزة قياس طبية حيوية لطلاب المستوى 300 ببرنامج الهندسة الطبية الحيوية، بكلية الهندسة بجامعة المنصورة سؤالا حول تدهور الأوضاع الطبية فى مستشفيات قطاع غزة، بالإضافة إلى وضع علم فلسطين أعلى ورقة الامتحان وطريقة تصميم أجهزة طبية لدعم المستشفيات الميدانية بقطاع غزة.

فيما قال الدكتور حسام الدين مصطفى، أستاذ المقرر ومنسق عام البرامج النوعية بكلية الهندسة جامعة المنصورة إن الفكرة جاءت له نظرا لتدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة وتوقف الخدمة الطبية في العديد من المستشفيات حيث أصبح من الضروري إنشاء عدد من المستشفيات الميدانية المجهزة بشكل سريع.



وأشار إلى أن مضمون السؤال جاء حول تصميم أنظمة تعمل على بمراقبة أنشطة القلب والمخ بشكل يومي مع إرسال إنذار للطبيب في حالة وجود تدهور في الوظائف الحيوية.