انطلاق مسيرة غاضبة في جنين اعتراضا على اغتيال العاروري| فيديو

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينة ،اليوم الثلاثاء، بانطلاق مسيرة في مدينة جنين غضباً لاستشهاد الشيخ صالح العاروري.

https://x.com/alqastalps/status/1742259015319531973?s=46&t=ZnC4uo2e1LSZN9rDsNS1kg

كما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا من موقع اغتيال الشيخ العاروري.

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: إن عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا، أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة ،و هي تثبت مجدّداً فشل هذا العدو الذريع في تحقيق أيّ من أهدافه العدوانية في قطاع غزة".

وأسفرت غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقرا لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية عن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري.