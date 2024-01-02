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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

علماء الزلازل يتوقعون حدوث أقوى هزة أرضية هذا العام في تركيا

صدى البلد

أفاد عالم الجيوفيزياء التركي البروفيسور أوفغون أحمد إرجان ، عبر قناة هابر جلوبال التلفزيونية بتوقعه حدوث زلزال قوي في تركيا قبل الربيع، لكنّه وجد صعوبة في تحديد الموقع الدقيق للهزات.

وقال إرجان، إنه بشكل أو آخر، سنشاهد زلزالاً قبل الربيع.. لكنه لا يعرف أين سيحدث في الوقت الحالي، وتظهر الصورة المتبلورة هذا الإحتمال، وعلى هذا الصعيد فإنّها تظهر أنّ التوتر يتزايد بشكل خاص في الأناضول.

وشدّد الخبير، على أنّ "الوضع في الأناضول في غاية التوتر". وقال: "وهذا التوتر يتزايد في كل مكان، وأن هناك وضع غير عادي إلى حد ما آخذ في الظهور، كما أن الزلازل التي تبلغ قوتها 4 ليست قوية، ولكن حدوث زلازل تزيد قوتها على 4 درجات في أجزاء مختلفة من البلاد تجعل الناس يرتعدون".

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علماء الزلازل يتوقعون حدوث أقوى هزة أرضية هذا العام في تركيا


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