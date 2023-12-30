تركيا تستعد لزلـ.زال مدمر جديد .. إجراء عاجل قبل الكـ.ارثة

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول مواجهة 2.5 مليون شخص من سكان تركيا خطر بسبب الزلازل، ووزارة البيئة والتخطيط العمراني تعلن بناء مليون منزل مقاوم للزلازل في إسطنبول، وسؤال يتسائله الكثيرين هل تتكرر مأساة زلزال 6 فبراير مرة أخرى؟

أعلنت وزارة البيئة والتخطيط العمراني في تركيا، نيتها لبناء ما يقرب من مليون منزل مقاوم للزلازل في إسطنبول، وذلك كجزء من مشروع تجديد على مدى عدة سنوات، وقال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، محمد أوزهاسيكي، إنه سيتم إعادة توطين بعض السكان في تركيا.

حيث تم تحديد في إسطنبول 12 منطقة احتياطية يتم بناء المساكن بها، على مدى عدة سنوات.