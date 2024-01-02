عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر..الدعم السريع يعلن الإفراج عن 451 أسيرا

أعلنت قوات الدعم السريع ، اليوم الثلاثاء، قبوله الإفراج عن 451 أسيرا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت قوات الدعم السريع والقوى المدنية في بيان مشترك أن قوات الدعم مستعد لوقف العدائيات فورا عبر التفاوض مع الجيش السوداني.

بيان للدعم السريع والقوى المدنية: تشكيل لجنة مشتركة للوصول لإنهاء الحرب وبناء سلام مستدام

وأضاف بيان للدعم السريع والقوى المدنية ، أن مشروع خارطة الطريق وإعلان المبادئ أساس للعملية السياسية.

وتعهد بيان للدعم السريع والقوى المدنية، بفتح ممرات آمنة بمناطق سيطرته لوصول المساعدات.

وقال بيان للدعم السريع والقوى المدنية أن التفاهمات في البيان ستطرح على قيادة الجيش السوداني.

وأفصح قائد مشيليا الدعم السريع عن نيته في السلام وإنهاء الحرب في السودان، وبذلك يعلن إستسلامه أمام الجيش السوداني.

وأعرب قائد الدعم السريع عن أسفه للشعب السوداني على الانتهاكات التي حدثت في جميع أنحاء البلاد.

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أضاف قائد الدعم السريع: "نحن نتقدم في الميدان لكن المنتصر في الحرب هو خاسر ".