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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. إصلاح وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بطرق بيلا

إصلاح أعمدة الإنارة
إصلاح أعمدة الإنارة

شهدت قري مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة،  فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة أعمال صيانة الإنارة العامة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين.

أشرف على الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، التي تمكنت من صيانة وإصلاح كشافات الإنارة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وتركيب حوامل وعوازل وتجديد خلايا فى نطاق الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المركز منها طريق «الكراكات - الشويحي»، وطريق «بيلا - الجرايدة»، بداية من ناحية عزبة الساعي مرورا بطريق النمرة.

وعلي الجانب الآخر، شهدت قريتا حاذق والحوة بإشراف نجلاء الحمادي وساهر بركات، رئيسي القريتين، حملة لرفع القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية، وتمهيد وتسوية الطرق لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة بنطاق قرية حاذق.

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