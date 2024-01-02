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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير النقل عن حادث محور كمال عامر: الكوبرى موقعش والله

كامل الوزير
كامل الوزير

رد المهندس كامل الوزير وزير النقل لأول مرة، على ما تردد حول انهيار محور كمال عامر، قائلا: أنا آسف بس مش عاوز أقول في شوية ناس مش بيفهموا ولكنهم يرموا شوية تراب على الحاجة الحلوة.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: الناس إمبارح قالوا الحق الكوبري وقع وإعدام كامل الوزير وصرف 2 مليار جنيه على الكوبري ووقع.


وأردف كامل الوزير: أنا المسئول عن كل كباري مصر ولكن مفيش حاجة انهارت ولا وقعت، واللي اتقلب الكمر كانت على ونش بيركبها وكانت بعيد عن الشارع في آخر منزل للكوبري اللي شغال تجريبي ولا تشكل خطورة على الناس.


واستطرد أن كمر خرساني فقط وقعت وكمان مالت على جمبها واتقطمت ووقعت في المكان المحدد للعمل ومن توفي العامل المسئول عن تركيب الكمر الخرساني فقط، قائلا: افهموا وبصوا وحللوا واعقلوا وشوفوا ايه يتقال وايه ميتقالش.


وواصل كامل الوزير، أن الكوبري لم يتم افتتاحه بعد وإنما شغال تجريبي والرئيس السيسي هيشرفنا لافتتاح كل المشروعات في المنطقة.


واختتم: مهما نقول اللي كارهينا ربنا يهديهم ويقدرنا ونعمل حاجات كتيرة لبلدنا تحت إشراف رئيسنا في الولاية اللي انتخبه فيها الشعب الأصيل اللي فاهم.

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