انطلاق أول شاحنة..وزير النقل يعلن تفعيل خط التجارة بين مصر والأردن والعراق

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تفعيل خط التجارة العربي الرابط بين مصر والأردن والعراق، وانطلاق أول شاحنة من الأردن في اتجاه الإسكندرية ومن ثم إلى إيطاليا.



وعبر كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، عن انبهاره بهذا الحدث، قائلا: بس ما شاء الله، لنا والله كمصريين أن نفتخر بما يحدث من تنمية.



وقال كامل الوزير، إنه تواصل مع الرئيس السيسي أول أمس ليطلعه على انطلاق أول شاحنة، كاشفا عن رد فعل الرئيس السيسي والذي جاء كالتالي: مبروك شدوا حيلكم.



ولفت إلى أن الرئيس السيسي أشاد بسرعة تنفيذ هذا المشروع وإنجازه وانطلاقه على أرض الواقع، والرئيس السيسي صدق عليها بعدما تم العرض عليه قبل أيام .



وأردف: المسافة من شمال الأردن إلى الإسكندرية تستغرق 48 ساعة، موضحا أن تجارة الأردن تنتقل إلى الإسكندرية ومنها إلى إيطاليا ويمكن نقل كل تجارة الخليج عبر هذا الخط.



واستطرد وزير النقل: مش بنقول وهم ولا نضحك على أحد.. نحن ننافس أنفسنا ولا ننافس أحد، ولن نجد منافسا لقناة السويس، وهذا الخط مكمل لقناة السويس.



