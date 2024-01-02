عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انطلاق أول شاحنة..وزير النقل يعلن تفعيل خط التجارة بين مصر والأردن والعراق

قناة السويس
قناة السويس

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تفعيل خط التجارة العربي الرابط بين مصر والأردن والعراق، وانطلاق أول شاحنة من الأردن في اتجاه الإسكندرية ومن ثم إلى إيطاليا.


وعبر كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، عن انبهاره بهذا الحدث، قائلا: بس ما شاء الله، لنا والله كمصريين أن نفتخر بما يحدث من تنمية.


وقال كامل الوزير، إنه تواصل مع الرئيس السيسي أول أمس ليطلعه على انطلاق أول شاحنة، كاشفا عن رد فعل الرئيس السيسي والذي جاء كالتالي: مبروك شدوا حيلكم. 


ولفت إلى أن الرئيس السيسي أشاد بسرعة تنفيذ هذا المشروع وإنجازه وانطلاقه على أرض الواقع، والرئيس السيسي صدق عليها بعدما تم العرض عليه قبل أيام .


وأردف: المسافة من شمال الأردن إلى الإسكندرية تستغرق 48 ساعة، موضحا أن تجارة الأردن تنتقل إلى الإسكندرية ومنها إلى إيطاليا ويمكن نقل كل تجارة الخليج عبر هذا الخط.


واستطرد وزير النقل: مش بنقول وهم ولا نضحك على أحد.. نحن ننافس أنفسنا ولا ننافس أحد، ولن نجد منافسا لقناة السويس، وهذا الخط مكمل لقناة السويس.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

تغيير مواعيد تخفيف الأحمال.. وهذه الأسعار الجديدة للكهرباء| تفاصيل

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

الحكومة: تخفيف الأحمال ساعتين يومياً في الفترة من 11 صباحاً حتى 5 مساءً

320 دفعة واحدة| هبوط سعر الذهب اليوم.. مفاجأة في قيمة الجنيه الان

ترشيحاتنا

أزهري: أموال التيك توك حرام شرعًا

بيان عاجل من حزب الله على عملية اغتيال صالح العاروري في لبنان

وزير النقل عن حادث محور كمال عامر: الكوبرى موقعش والله

انطلاق أول شاحنة..وزير النقل يعلن تفعيل خط التجارة بين مصر والأردن والعراق

غياب صلاح.. شاهد| المران الأول لمنتخب مصر بالعاصمة الإدارية استعداداً لأمم أفريقيا

ترحيلهم لدولة أخرى.. نتنياهو يستفز أسر المحتجزين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها من العراق  

ب 7 نصائح فعالة.. أحمى طفلك من الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى

سلعة استراتيجية| ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الفكة تشغل بال المصريين.. تفاصيل

مضاعفاتها خطيرة على الجنين.. حالات تعرض الحامل لمشاكل الولادة المبكرة

فيديو

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

بعد وقوع زلزال اليابان العنيف| هل تؤثر الكارثة على بلاد أخرى؟

سيارات تبتلعها المياه.. ماذا فعل زلزال إيشيكاوا في اليابان |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ