لماذا رفض رئيس الوزراء الفلسطيني الممر البحري القبرصي إلى قطاع غزة؟

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، رفضه الكامل للممر المائي الذي تتحدث عنه قبرص تحت شعار نقل المساعدات إلى قطاع غزة.

وأبدى رئيس الوزراء الفلسطيني خلال لقائه القنصل اليوناني العام لدى فلسطين ديمتريوس أنجيلوسوبولوس في رام الله اليوم الثلاثاء، تخوفه من أن تكون البواخر لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني لخارج قطاع غزة.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فقد أطلع اشتية؛ أنجيلوسوبولوسعلى تطورات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وإعادة الكهرباء والمياه.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أهمية وجود ضغط دولي لفتح كافة المعابر مع قطاع غزة لإدخال المساعدات بشكل أكبر وتوفير العلاج للجرحى، وجدد تأكيده على أهمية العمل عبر الاتحاد الأوروبي للخروج بمبادرة سلام وخلق أفق سياسي لإنهاء الاحتلال وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يشمل كافة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية وفي قلبها القدس، والدفع قدما نحو الاعتراف المتبادل بدولة فلسطين والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.