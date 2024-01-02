3 انفجارات.. سفينة حاويات تبلغ عن انفجارات جديدة قرب ميناء المخا اليمني

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري ان سفينة حاويات ترفع علم مالطا أبلغت عن وقوع 3 انفجارات قربها على بعد 15 ميلا جنوب غربي ميناء المخا اليمني.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر عسكرية يمنية بإطلاق جماعة الحوثي صاروخين باليستيين استهدفا بارجة أميركية قرب جزيرة حنيش جنوبي البحر الأحمر، دون إصابة البارجة بأي أضرار.

كما أكدت المصادر أن زوارق حوثية أطلقت قذائف من مسافة بعيدة على البارجة دون أن تصيبها، نافية أن يكون قد حدث أي اشتباك مسلح بين الجانبين.

وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية وإيرانية، أمس الإثنين، بهجوم شنته ميلشيا الحوثي على سفينة حربية أميركية بالبحر الأحمر، أعقبه اشتباكات عنيفة بين الجانبين.