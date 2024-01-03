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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| في عيد ميلادها 62.. إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين.. مي عمر بملابس مثيرة بدبي

إلهام شاهين
إلهام شاهين

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 ملابس أنغام في الرياض تثير ضجة على السوشيال ميديا| اسعارها خرافية

خطفت الفنانة أنغام الأنظار خلال حفل ليلة نجمات الوطن العربي التي أقيمت ضمان فعاليات موسم الرياض احتفالا برأس سنة 2024.

مي عمر بملابس مثيرة للجدل في دبي| شاهد

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورة جديدة لها خلال تواجدها في دبي.

في عيد ميلادها 62… إطلالات أثارت الجدل لـ ألهام شاهين

يصادف اليوم 3 يناير عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين و التي أتمت اليوم عامها الـ 62، وتعتبر من النجمات و المشاهير التي تجذب الأنظار حولها بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات.

بالريش … بوسي تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

بعد انفصالها… ١٠ صور اثارت الجدل لـ هند عبد الحليم

تصدرت الفنانة هند عبد الحليم مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت خبر أنفصالها عن كريم قنديل بعد زواج دام 3 سنوات.

 

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