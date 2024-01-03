نشرة المرأة والصحة| في عيد ميلادها 62.. إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين.. مي عمر بملابس مثيرة بدبي

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ملابس أنغام في الرياض تثير ضجة على السوشيال ميديا| اسعارها خرافية

خطفت الفنانة أنغام الأنظار خلال حفل ليلة نجمات الوطن العربي التي أقيمت ضمان فعاليات موسم الرياض احتفالا برأس سنة 2024.

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورة جديدة لها خلال تواجدها في دبي.

يصادف اليوم 3 يناير عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين و التي أتمت اليوم عامها الـ 62، وتعتبر من النجمات و المشاهير التي تجذب الأنظار حولها بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات.

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تصدرت الفنانة هند عبد الحليم مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت خبر أنفصالها عن كريم قنديل بعد زواج دام 3 سنوات.