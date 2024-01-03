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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها الـ 62.. إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين

إلهام شاهين
إلهام شاهين

يصادف اليوم 3 يناير عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين و التي أتمت اليوم عامها الـ 62، وتعتبر من النجمات و المشاهير التي تجذب الأنظار حولها بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات.

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وعلى الرغم من تخطي إلهام شاهين حاجز الـ 60 عاما إلا أنها لازالت تحافظ على جمالها وجذبت الأنظار حول رشاقتها خلال الفترة الأخيرة.

تعتبر إلهام شاهين من النجمات اللاتي تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة، كما تتسم أزيائها بأنها عصرية و شبابية و هو ما يميزها عن غيرها من المشاهير.

تقوم إلهام شاهين بتنسيق الحقائب و الأحذية الراقية التي تزيد من أناقتها بالإضافة إلي المجوهرات و الإكسسواارات الملفتة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد إلهام شاهين على تسريحات الشعر المتناسقة مع وجهها، وتحرص على أختييار صيحات المكياج التي تكشف عن جمال ملامحها.

 

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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