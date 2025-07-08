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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة 16 متهما بـ"خلية الهيكل الإدارى"

أرشيفية
أرشيفية
أحمد مهدي

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة، 16 متهما، في القضية 9640 لسنة 2025، جنايات الهرم، والمعروفة بـ"الهيكل الإداري بالهرم"، لجلسة 17 أغسطس لطلبات الدفاع.

الهيكل الإداري بالهرم

 

وجاء في أمر إحالة القضية 9640 لسنة 2025، جنايات الهرم، أنه خلال الفترة منتصف عام 2021، وحتى 17 فبراير من عام 2022، بمحافظة الجيزة المتهمون من الأول وحتي الخامس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما أن المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

لدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني الهيكل الإداري بالهرم

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