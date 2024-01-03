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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حظر التجول في مخيم نور شمس بالضفة الغربية

مخيم نور شمس
مخيم نور شمس

أعلن التلفزيون الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض حظر التجول في مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة الغربية حتى إشعار آخر.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافتان، المدينة من مدخليها الغربي والجنوبي، مرورًا بوسط المدينة، وصولًا إلى مخيم نور شمس، وسط تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المدينة وضواحيها ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

وأضافت أن جنود الاحتلال حاصروا مستشفى الإسراء التخصصي في الحي الغربي، ومستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المنطقة الشمالية الشرقية من المدينة.

كما حاصرت قوات الاحتلال مخيم نور شمس من جميع جهاته ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المباني في محيط المخيم، وجبل النصر، وجبل الصالحين، وحارة المسلخ بعد اقتحامها وتفتيشها وإخضاع سكانها للاستجواب.

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