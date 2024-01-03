دوي انفجارات بالقرب من سفينة شحن في مضيق باب المندب

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تلقيها تقريرًا عن حادث جديد على بُعد 1-5 أميال بحرية في مضيق باب المندب.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أبلغت الهيئة بوقوع عدة انفجارات بالقرب من سفينة شحن في مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وقالت الهيئة إنها تلقت تقارير عما يصل إلى ثلاثة انفجارات على بعد 1-5 أميال بحرية من السفينة التجارية، التي كانت مسافرة بين سواحل إريتريا واليمن.

وأضافت في رسالة مقتضبة “لم يبلغ الربان عن أي أضرار للسفينة، كما تم الإبلاغ عن سلامة الطاقم في الوقت الحالي”، مؤكدة أن "السلطات تحقق في الأمر".

وكان الحوثيون شنوا خلال الفترة الماضية عدة هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة، متعهدين بتكثيف الهجمات، ما دفع عدد من شركات الشحن العالمية إلى توقيف عملها مؤقتاً.