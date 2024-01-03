نجم المنتخب السابق يكشف تفاصيل التشكيل الأساسي لمصر بأمم أفريقيا

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن روي فيتوريا اختار العناصر التي يعرفها جيدًا، والخلاف يكون فقط على اسم لاعب أو اثنين، لكن معظم العناصر سبق لهم الانضمام لصفوف المنتخب في فترات سابقة، مثل أحمد فتوح الذي تواجد مع الفريق منذ البداية، مشيرا إلى أن علي جبر بعيد عن المشاركة مؤخرا مع ناديه ورغم ذلك تم استدعاؤه، لأنه سبق ولعب مباريات تحت قيادة فيتوريا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "فيتوريا لديه عناصر معينة يعتمد عليها، وهم بالنسبة له أهل الثقة، ولكنه لم يكتشف عناصر جديدة عكس كيروش الذي استعان بعناصر شابة وكان سببًا في ظهور محمد عبدالمنعم وعودته للأهلي في البطولة السابقة".

وأضاف: "هناك لاعبون مميزون في خط الوسط، وأكثر من عنصر قادر على اللعب في مركز 6 مثل النني وحمدي فتحي، واختيار كهربا ومرموش وبعض العناصر في خط الهجوم، وفقًا لخطط معينة، كما أن صلاح قادر على اللعب كرأس حربة، بينما زيزو سيتم الاعتماد عليه في الوسط".

وأكمل: "تشكيلة فيتوريا ستتكون من محمد الشناوي، محمد هاني، احمد حجازي، عبدالمنعم، محمد حمدي، محمد النني، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه".

وزاد: "هناك حلول في وسط الملعب في وجود لاعبين مميزين مثل إمام عاشور، وكل مباراة سيكون لها تغييرات غير محددة، ولكن هناك دكة قوية، ومحمد حمدي هو الأنسب لمركز الظهير الأيسر حاليا، وفتوح في البطولة السابقة لعب بمستوى رائع للغاية مع كيروش".

وتابع: "مصطفى فتحي تطور بشكل واضح مؤخرا، ولكن لحظه السيئ وجود محمد صلاح في الجبهة اليمنى، لكن من الوارد الاعتماد عليه مع دخول صلاح لعمق الملعب، ومن الوارد أيضا أن يكون لـ احمد نبيل كوكا له دور في المنتخب الوطني".

وأكمل: "محمد الشناوي، ثم أحمد الشناوي، ثم محمد أبوجبل، ثم محمد صبحي، هم ترتيب حراس مرمى منتخب مصر من حيث المستوى والخبرات والمشاركات الأفريقية مع منتخب مصر".

وأشار إلى أن رمضان صبحي كان في أول موسمين مع بيراميدز مستواه أفضل، لكن تراجع بشكل غريب مؤخرا، مشيرا إلى أن حسين الشحات تم استبعاده لأنه لن يلعب تحت قيادة روي فيتوريا، فالأمر كان محسومًا لوجود خيارات أخرى.

وأتم: "أتوقع أن يصل منتخب مصر لمراحل متقدمة في أمم أفريقيا، والجيل الحالي يريد حصد اللقب بعد ما صعدوا لكأس العالم ووصل للنهائي مرتين ولم يحالفهم التوفيق".