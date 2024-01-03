إلهام شاهين في عيد ميلادها الـ 62: أنا متفائلة

شاركت الفنانة الهام شاهين فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واحتفلت فيه بعيد ميلادها مع أسرتها، وكتبت: “يارب سنة ٢٠٢٤ تكون سعيدة على كل برج الجدي انا متفائلة".

وكانت قد قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الحرب في قطاع غزة والهدم والخراب في 2023، كان أمرا مؤلما، ولكن هذا الأمر نراه جميعا في العديد من الدول العربية سواء ليبيا وسوريا وحاليا في السودان، وكل المنطقة العربية تمر بظروف عصيبة وصعبة للغاية، وكل السنوات الماضية تشهد أزمات كبرى.

إلهام شاهين تتحدث عن 2023

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم": "بقالنا فترة كبيرة الحياة مش هادية ومش عارفين نعيش في أمان وسلام، والحاجات دي بتأثر فينا نفسيا والإنسان بيحس إن عنده اكتئاب لما بيشوف مناظر الحروب والدمار قدامنا".

وتابعت إلهام شاهين، أنه لا يوجد أي حدث مهم لمصر إلا وتشارك فيه بقوة، على الأقل برأيها، موضحة: "دي بلدنا ومش هينفع منقولش رأينا فيها، وأي حاجة تخص بلدي أو عروبتي أو الوسط الفني عمري ما هسيبها؛ لأن دي حياتي وانتمائي لبلدي وللعالم العربي والفن اللي هو حياتي كلها".