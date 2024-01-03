سلسلة iPhone 15 تباع بسعر مخفض لأول مرة منذ إطلاقها

أصبحت سلسلة هواتف آبل الجديدة iPhone 15 متاحة للبيع بسعر مخفض، لأول مرة منذ إطلاقها بعد ما يقرب من أربعة أشهر.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تجرى متاجر البيع بالتجزئة في الهند، عروضا حصرية على سلسلة iPhone 15 في البلاد، مع تخفيضات مذهلة تحصل عليها تشكيلة آيفون الجديدة في السوق لأول مرة ولكن لفترة محدودة.

وخلال هذه الفترة، ستحصل العديد من أجهزة آبل على خصومات، ولكن أحدث جيل من أجهزة آيفون الرائدة، سيتم بيع بسعر مخفض.

تخفيض سعر سلسلة iPhone 15 لفترة محدودة

سينتهي عرض الخصومات على هواتف iPhone 15، يوم 7 يناير، وخلال هذه الفترة سيتوفر هاتف iPhone 15 و15 Plus للبيع في الهند بسعر مخفض، بأسعار تبدأ من 70990 روبية هندية (أي ما يعادل 26.246 جنيها مصريا)، بالمقارنة مع سعر إطلاقها، فإن الخصم يبلغ حوالي 10000 روبية هندية (أي ما يعادل 3600 جنيه مصري)، للنماذج الأساسية.

وفي الوقت نفسه، يبدأ سعر طراز iPhone 15 Pro من 125900 روبية هندية (أي ما يعادل 46.547 جنيها مصريا)، وهو أرخص بمقدار 9000 روبية هندية، مقارنة بالسعر الأصلي البالغ 134900 روبية (أي ما يعادل 49.875 جنيها مصريا).

ومن ناحية أخرى، يباع هاتف iPhone 15 Pro Max بسعر يبدأ من 149240 روبية هندية (أي ما يعادل 55.176 جنيها مصريا)، بدلا من 159900 روبية هندية (أي ما يعادل 59118 جنيها مصريا).