بعد إصلاح استنزاف البطارية.. مشكلة جديدة تواجه مستخدمي آيفون

أصدرت شركة آبل Apple، مؤخرا تحديث iOS 17.2.1، ولكنه لم يقدم أي ميزات جديدة لهواتف آيفون، وأنما يعمل على حل مشكلة استنزاف البطارية التي واجهت المستخدمين خلال الفترة الماضية.

وبينما قامت عملاقة التقنية بحل مشكلة البطارية، فقد استبدلتها بمشكلة أخرى أكثر إحباطا بكثير، حيث يواجه مستخدمي هواتف آيفون في جميع أنحاء العالم، مشكلات في الاتصال الخلوي بعد التحديث إلى iOS 17.2.1 الذي تم إصداره في 19 ديسمبر.

إصلاح مشكلة استنزاف البطارية بهواتف آيفون

وعلى الرغم من محاولة المستخدمين إعادة ضبط الهاتف بما في ذلك استعادته إلى إعدادات المصنع، إلا أن المحاولة باءت بالفشل ولم تحل المشكلة، وفي الوقت نفسه، لم تقدم آبل أي بيان لطمأنة المستخدمين بشأن هذه المشكلة.

ومنذ أن طرحت آبل تحديث iOS 17.1، أبلغ عدد كبير من مستخدمي هواتف آيفون من أن التحديث الجديد يدمر عمر البطارية الخاصة بأجهزتهم.

وقد ظهرت العديد من التقارير التي أكد فيه مستخدمي أجهزة آيفون الشهيرة، من أن تحديث نظام التشغيل iOS 17.1، يستنزاف الشحن في غضون ساعات قليلة.

وأرجع الخبراء مشكلة استنزاف البطارية إلى أن عملية تثبيت التحديث الجديد يؤدي إلى تشغيل الكثير من البرامج في خلفية الجهاز، بما في ذلك الفهرسة وإعادة معايرة البطارية، والتي يمكن أن تستمر لأيام.

وعلى الرغم من أن هذه التحديثات تتسبب في استنزاف البطارية بشكل كبير، إلا أن شركة آبل تحث مستخدمي آيفون على تنزيلها لأسباب أمنية.