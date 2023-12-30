لماذا يطلب تيك توك رموز مرور "آيفون"؟.. إليك السبب

يواجه بعض مستخدمي هواتف آيفون iPhone في الولايات المتحدة مخاوف بشأن تطبيق الفيديو القصير الصيني تيك توك TikTok.

ووفقا لتقرير صادر عن "PhoneArena"، فقد شارك بعض مستخدمي تيك توك، الذين يستخدمون التطبيق عبر أجهزة آيفون، مخاوفهم على موقعي ريديت وإكس، بعد أن لاحظوا أن رسالة منبثقة تطلب منهم إدخال رمز مرور آيفون الخاص بهم قبل السماح لهم بمواصلة استخدام التطبيق.

وفي شهر أغسطس الماضي، ادعى تقرير أن تيك توك تسعى إلى سرقة سرقة البيانات الشخصية لمستخدمي "آيفون"، إذ أن لوحة المفاتيح داخل التطبيق لديها القدرة على سرقة البيانات الشخصية التي يكتبها المستخدمون، مما يزيد المخاوف بأن مشاركة رمز مرور آيفون مع تيك توك هي خطوة "خطيرة" بالنسبة للمستخدمين.

لماذا يطلب تيك توك رموز مرور "آيفون"؟

لم يوضح تيك توك سبب مطالبة تطبيق iOS الخاص به من المستخدمين برموز مرور "آيفون"، ومع ذلك، يشير التقرير إلى وجود خلل برمجي وراء الطلبات.

وردا على هذه الإدعاءات، ألقت تيك توك باللوم على خطأ تقني، تسبب في ظهور النافذة المنبثقة التي تطلب من مستخدمي آيفون إدخال رمز مرور الهاتف.

وقال متحدث باسم الشركة: "إن خطأ ناتجا عن تحديث جديد قدمته تيك توك في الولايات المتحدة، هو السبب في ظهور مشكلة النافذة المنبثقة وقد قامت الشركة بحلها على الفور"، وأضاف: إن نظام التشغيل iOS يستخدم رمز المرور للمساعدة في التحقق من هوية المستخدم، ولم تتمكن تيك توك ولا شريكها الأمني الأمريكي من جمعها أو الوصول إليها".

كيف تؤثر مشكلة تيك توك على مستخدمي "آيفون"

انتقل أحد مستخدمي مستخدمي "آيفون" إلى منصة ريديت، ليكشف أن تيك توك توقف عن إرسال طلبات مستمرة لرموز المرور الخاصة به بمجرد تثبيت الإصدار 32.5.0 من التطبيق لنظام iOS.

وذلك بعد أن لاحظ العديد من مستخدمي تطبيق الفيديوهات الصيني تيك توك، أن التطبيق لم يتوقف عن طلب رمز مرور iPhone الخاص بهم حتى بعد تثبيت التحديث، وفي الوقت نفسه، شعر العديد من المستخدمين الآخرين بالخوف الشديد من هذه المشكلة لدرجة أنهم قاموا بتغيير كلمات المرور على التطبيقات المهمة بما في ذلك التطبيقات المصرفية والتطبيقات المالية الأخرى.

ومن ناحية أخرى، اقترح بعض المستخدمين الآخرين حذف تطبيق للبقاء آمنين، ولكنهم في هذه الحالة قد يخاطرون بفقدان جميع مقاطع الفيديو المحفوظة الخاصة بهم.

ويوصي التقرير المستخدمين بتجربة زر الإلغاء عندما يطلب التطبيق رمز مرور "آيفون" الخاص بهم، وإذا لم تنجح هذه المحاولة، فيجب على المستخدمين تحديث التطبيق إلى الإصدار 32.5.0 ، إذا لم ينجح ذلك أيضا، قم بحذف التطبيق وإعادة تثبيته مرة أخرى من متجر التطبيقات آب ستور، وإذا لم ينجح ذلك، فحاول الاتصال بشركة ByteDance مالكة تيك توك.

