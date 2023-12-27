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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هذا ما يحدث لـ آيفون 15 برو ماكس إذا تم شحنه بشاحن رديء

هذا ما يحدث لـ آيفون
هذا ما يحدث لـ آيفون 15 برو ماكس إذا تم شحنه بشاحن ردئ

يتعرض هاتف آيفون 15 برو ماكس لمشكلات جدية إذا تم شحنه بشاحن رديء، أشار أحد مستخدمي هاتف آبل الباهظ الثمن iPhone 15 Pro Max، إلى المخاطر التي قد يتعرض لها أغلى هاتف آيفون بالأسواق، نتيجة استخدام ملحقات ليست أصلية ذات جودة رديئة.

هذا ما يحدث لـ آيفون 15 برو ماكس إذا تم شحنه بشاحن ردئ

وأوضح المستخدم في منشور في منصة "Reddit"، عن تجربته السلبية مع شاحن هاتفه الذي اشتراه مؤخرا، والذي تعرض للذوبان تاركا إصابات حروق في يده.

 

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وذكر المستخدم، أنه قام بفحص الشاحن الجديد واتضح أن شاحنا مقلدا وليس من منتجات آبل الأصلية، وأشار في منشوره إلى أن الهاتف تعرض لحرارة شديدة أثناء عملية الشحن، وعند إزالة الشاحن، اكتشف أن الجزء المعدني من منفذ USB-C، التصاق داخل الجهاز، إلى جانب ذوبان الجزء البلاستيكي كم أوضحت الصورة المرفقة بالمنشور.

الصورة المرفقة بالمنشور لـ هاتف آيفون 15 برو ماكس المتضرر

وما يزيد الأمر سوءا، هو أن الجهاز لم يعد يشحن مرة أخرى، عند قام بتوصيله بكابل الشاحن.

الجدير بالذكر أن بعض الدراسات الحديثة أظهرت أن استخدام الملحقات المقلدة مثل الشواحن، يضر بالهواتف الذكية سواء كانت من نوع آيفون أو أندرويد، ويؤدي ذلك إلى تقليل عمر البطارية وتسبب في ضغط على اللوحة الداخلية للهاتف.

وقد يتضمن هذا الضغط أيضا تسربا للبطارية داخل الهاتف، مما يجعله أكثر عرضة للاحتراق والانفجار، وفي الآوانة الأخيرة، انتشرت عدة أخبار عن حالات احتراق هواتف آيفون في منازل المستخدمين، وتبين في معظم هذه الحالات أن ما تسبب في هذه الوادث الخطيروة كان استخدام مالك الجهاز لشواحن رديئة.

ولتجنب هذه المشكلات، ينصح الخبراء باستخدام الشواحن الأصلية المعتمدة من آبل، أو شواحن آمنة ومعتمدة من المصنعين الأخرين بالنسبة لأجهزة أندرويد، ويرجى التأكد من شدة الأمان عند استخدام الشواحن، والتأكد من أنها تمتلك شهادة السلامة والأمان المطلوبة. 

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