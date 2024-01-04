بعد موافقة النواب.. تعرف على أهداف قانون صندوق الطوارئ الطبية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة المنعقدة أول أمس الثلاثاء من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

أهداف مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية

يهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبية لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.

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جدير بالذكر أن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أكد أهمية صدور هذه التعديلات، لا سيما وأن وظيفة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، هو صندوق تمويلي ليسهم مع الجهات الأخرى، في كل من، التأمين الصحي الشامل، وقرار العلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى أنه يتماشى مع الصندوق الصحي المصري.