ميناء دمياط يستقبل 9 حاويات و بضائع عامه



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .. بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27121 طن تشمل : 747 طن اسمنت معبأ و 5310 طن رمل و 3600 طن مولاس و 14164 طن يوريا و 3300 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47856 طن تشمل : 4361 طن قمح و 13036 طن خردة و 906 طن زيت طعام و 1168 طن خشب زان و 5630 طن ذرة و 8000 طن كسب صويا و 2011 طن بذرة كتان و 8087 طن حديد و 4657 طن ابلاكاش .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 157 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 178 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6936 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 136285 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 270626 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3991 شاحنة .