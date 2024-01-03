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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 9 حاويات و بضائع عامه

ميناء دمياط
ميناء دمياط

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .. بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة . 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27121 طن تشمل : 747 طن اسمنت معبأ و 5310 طن رمل و 3600 طن مولاس و 14164 طن يوريا و 3300 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47856 طن تشمل : 4361 طن قمح و 13036 طن خردة و 906 طن زيت طعام و 1168 طن خشب زان و 5630 طن ذرة و 8000 طن كسب صويا و 2011 طن بذرة كتان و 8087 طن حديد و 4657 طن ابلاكاش .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 157 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 178 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6936 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 136285 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 270626 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3991 شاحنة .

دمياط البضائع العامة الترانزيت الحبوب والغلال الحاويات الشاحنات القطاع الخاص

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