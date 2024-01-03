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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأرباح فاقت التوقعات.. هواوي تزدهر متحدية الضغوط العالمية

هواوي تزدهر متحدية
هواوي تزدهر متحدية الضغوط العالمية

نجحت شركة هواوي Huawei، عملاق التكنولوجيا العالمي، في النجاة من العواصف الأخيرة وهي تمضي قدما بقوة متحدية الضغوط العالمية التي واجهتها خلال السنوات الماضية، وتقفز بقوة بإيرادات فاقت التوقعات.

وفي رسالة بمناسبة العام الجديد، عبر كين هو، الرئيس المناوب لشركة هواوي، عن سعادته بالنجاح الذي حققته الشركة في عام 2023، قائلا: على الرغم من التحديات المستمرة، أظهرت هواوي زيادة ملحوظة في الإيرادات على عكس التوقعات بلغت حوالي 98 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة عن العام السابق، مما يعكس جهود الشركة الصينية المستمرة وتركيزها الاستراتيجي على النمو المطرد على المدى الطويل.

 

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هواوي تعمل على تعزيز تطوير التطبيقات لنظام HarmonyOS

لم تكن رحلة هواوي سهلة، خاصة في ظل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة منذ عام 2019، ومع ذلك، تمكنت الشركة من الحفاظ على زخمها، لا سيما في مجالات الأجهزة والحوسبة السحابية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يؤكد قدرة هواوي على التكيف والابتكار في مشهد تكنولوجي سريع التطور.

ويكمن أحد المجالات الرئيسية لنمو هواوي المستقبلي في مساعدة التحول الرقمي عبر الصناعات، ومن خلال أعمالها التجارية، تهدف الشركة إلى دعم عملائها بشكل أكثر فعالية، وتعزيز حركة البيانات، وتقديم خدمات جديدة، وتطوير قدرات الشبكة.

وتصدر قطاع الأجهزة في هواوي أيضا عناوين الأخبار في عام 2023، لا سيما مع إطلاق الهواتف التي يشاع أنها تحتوي على ميزات تشبه شبكات الجيل الخامس 5G، ويؤكد هذا الضجيج على التزام الشركة بالتقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى ذلك، خططها لتعزيز تطوير التطبيقات لنظام التشغيل HarmonyOS الخاص بها من خلال التعاون الاستراتيجي، مما يشير إلى التحرك نحو إنشاء نظام بيئي أكثر تكاملا.

وكما تعتبر الأعمال السحابية لشركة هواوي، والتي توصف بأنها العمود الفقري الرقمي للشركة، نقطة محورية أخرى، يعكس هذا التركيز على الحوسبة السحابية اتجاها أوسع للصناعة حيث تلعب الخدمات السحابية دورا محوريا في التحول الرقمي.

ويعترف "كين هو" بالتحديات الماضية، لكنه يؤكد على أهمية البقاء على في سوق المنافسة، وتشير كلماته إلى أن الطريق إلى الأمام بالنسبة لشركة هواوي يتعلق بالتقدم المطرد وعدم التأثر بالضغوط أو الثناء، وبالنسبة لشركة هواوي، يبدو أن المستقبل يدور حول تحقيق التوازن بين المرونة والابتكار، وضمان التقدم المطرد حتى في ظل التحديات العالمية.

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