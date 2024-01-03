شوبير يدافع عن محمد صلاح بعد حملات الهجوم عليه

وجه الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، رسالة لمنتقدي اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال خلال برنامجه الإذاعي: “محمد صلاح مكسر الدنيا في انجلترا بعد تصدره هدافي الدوري، الناس هاجمته بصور الكريسماس وانا بقوله روح اتبسط”.

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تقديم إبداعاته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لينجح مساء الاثنين، في تصدر ترتيب هدافي المسابقة برصيد 14 هدفا.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوز مثير على ضيفه نيوكاسل بنتيجة (4-2)، في لقاء أقيم على ملعب "أنفيلد" في إطار الجولة 20 من عمر الدوري الإنجليزي.

وتمكن صلاح من تسجيل هدفين من رباعية الليفر في لقاء اليوم، إذ جاء الهدف الأول في الدقيقة 49 بعدما تلقى تمريرة مميزة من زميله داروين نونيز أمام المرمى الخالي من حارسه، ليضعها نجم منتخب مصر في الشباك بسهولة.