بسبب محمد هنيدي.. محمود سعد يتفوق على صاحبة السعادة ومعكم منى الشاذلي

تمكن الإعلامي محمود سعد من تصدر نسب المشاهدة في مصر ، وذلك من خلال برنامجه sold out ، المذاع عبر منصة watch it .

واحتل برنامج sold out المركز الاول ضمن قائمة البرامج الاعلي مشاهدة في مصر عبر المنصة ، بعد طرح حلقة الفنان محمد هنيدي ، متفوقا علي كل من برنامج صاحبة السعادة ومعكم لمني الشاذلي .

يحل المخرج مروان حامد ضيفًا على برنامج sold out كامل العدد الذى يقدمهالإعلامى محمود سعد وذلك فى شهر يناير الحالي .

ضيوف sold out في يناير :

واعلن البرنامج عن حلول الفنانة القديرة سوسن بدر ضيفة خلال الشهر الجاري إيضا ، كما ستحل الفنانة دينا الشربيني ضيفة علي البرنامج في اول ظهور لها بعد وفاة والدتها من قبل باسابيع والدها ، ليتحدثا الضيوف عن العديد من الجوانب الفنية والانسانية في حياتهم .

ويتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.