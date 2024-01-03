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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بسبب محمد هنيدي.. محمود سعد يتفوق على صاحبة السعادة ومعكم منى الشاذلي

محمود سعد
محمود سعد

تمكن  الإعلامي محمود سعد من تصدر نسب المشاهدة في مصر ، وذلك من خلال برنامجه sold out ، المذاع عبر منصة watch it . 

 

واحتل برنامج sold out المركز الاول ضمن قائمة البرامج الاعلي مشاهدة في مصر عبر المنصة ، بعد طرح حلقة الفنان محمد هنيدي ، متفوقا علي كل من برنامج صاحبة السعادة ومعكم لمني الشاذلي . 

 

يحل المخرج مروان حامد ضيفًا على برنامج sold out كامل العدد الذى يقدمهالإعلامى محمود سعد وذلك فى شهر يناير الحالي . 

تقديم محمود سعد.. سوسن بدر ضيفة sold out يناير القادم

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ضيوف sold out في يناير : 

 

واعلن البرنامج عن حلول الفنانة القديرة سوسن بدر ضيفة خلال الشهر الجاري إيضا ، كما ستحل الفنانة دينا الشربيني ضيفة علي البرنامج في اول ظهور لها بعد وفاة والدتها من قبل باسابيع والدها ، ليتحدثا الضيوف عن العديد من الجوانب الفنية والانسانية في حياتهم . 

ويتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

sold out الاعلامي محمود سعد الفنانة دينا الشربيني الفنان محمد هنيدي برنامج صاحبة السعادة دينا الشربيني صاحبة السعادة منى الشاذلى

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