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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تقديم محمود سعد .. سوسن بدر ضيفة sold out يناير القادم

سوسن بدر
سوسن بدر

تحل الفنانة سوسن بدر ضيفة علي برنامج sold out من تقديم الإعلامي الكبير محمود سعد ، خلال شهر يناير القادم . 

ومن المقرر ان يحل كل من الفنانة دينا الشربيني والمخرج مروان حامد ضيوف علي الحلقات القادمة من البرنامج ، والذي يتم تصويره علي احدي المسارح ، ويعرض علي منصة watch it . 

وكان آخر اعمال الفنانة سوسن بدر هو مسلسلي جميله وبابا المجال ، واللذان عرضه خلال شهر رمضان الماضي. 

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الآخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس إليها.

10 يناير .. دينا الشربيني ضيفة Sold out مع محمود سعد

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وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل. 


أبطال وصناع مسلسل "جميلة" 


ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

sold out الفنانة سوسن بدر الفنانة دينا الشربيني المخرج مروان حامد دينا الشربيني

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