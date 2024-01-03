لا شكاوى .. 20 صورة ترصد هدوء امتحانات نصف العام بالقاهرة

أكدت غرف عمليات الادارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، هدوء و انتظام لجان امتحانات نصف العام 2024 اليوم في مدارس القاهرة ، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوى حتى الآن .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد هدوء و انتظام سير امتحانات نصف العام 2024 في مدارس إدارتي المعادي والقاهرة الجديدة التعليمية بمحافظة القاهرة.

وتلاحظ في لجان امتحانات نصف العام 2024 في مدارس المعادي ، ان الطلاب يؤدون الامتحانات في جو يسوده الهدوء ، وسط اجواء تتميز بحسن التنظيم في ظل الاجراءات الاحترازية الوقائية وتطبيق قواعد الأمن والسلامة حرصا علي سلامة الطلاب.

وقام وليد عبدالله ابراهيم مدير إدارة التوجيه الفني بقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، بتفقد لجان امتحانات نصف العام 2024 في مدرسة الشهيد احمد امين مبارك الإبتدائية التابعة لإ ارة المعادي التعليمية بمحافظة القاهرة .

كما تابع سير أعمال امتحانات نصف العام 2024 بمدرسة مصطفى كامل بالمعادي ، ومدرسة الهدي الخاصة ، و مدرسة الشهيد عبد الخالق نبيل الرسمية للغات .

حيث تفقد لجان امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى والأول والثاني الإعدادي

اثناء امتحانات مواد اللغة الانجليزية و الدراسات والرياضيات والتربية الدينية.

وفي القاهرة الجديدة ، تابعت إيمان عبد الله مدير عام تعليم ادارة القاهرة الجديدة التعليمية سير انتظام امتحانات نصف العام 2024 ، اثناء سير امتحانات صفوف النقل وامتحان العلوم والمهارات المهنيه لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وفقا للجدول المعلن.

من جانبه، أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، أن جميع أطراف العملية التعليمية يعملون لصالح الطلاب وضمان سير حسن سير الامتحانات دون أى عقبات.

وقال موسى، إنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بالالتزام بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان امتحانات نصف العام 2024 .

وأكد أنه تم الالتزام بتوفير التهوية في جميع لجان امتحانات نصف العام 2024 ، وإنارتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة والالتزام بكافة الضوابط والتعليمات الامتحانية.

كما أشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، إلى توفير زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة أى حالات طارئة داخل لجان امتحانات نصف العام 2024.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم ، قبل أيام من انطلاق امتحانات نصف العام 2024 .

وشملت التعليمات العاجلة التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما يلي :

تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.

مراعاة إجازات وأعياد الإخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير المقبل

عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفترة من 11 يناير المقبل إلى 24 من نفس الشهر إلكترونياً وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024