عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجهاد الإسلامي تعلق على تصريحات وزارة الاستخبارات الإسرائيلية بشأن تهجير الشعب الفلسطيني

الجهاد الإسلامي
الجهاد الإسلامي

علقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، على تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية يلا غاملئيل بشأن تهجير الفلسطينيين.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها عبر حسابها على “تليجرام،” إن السعي إلى تهجير شعب من أرضه هو جريمة حرب، وكل حكومة تشارك في مباحثات كهذه هي شريكة في جريمة الحرب.

وأضافت: "المشكلة الأساسية ليست قطاع غزة وشعبها المتسمك بأرضه، كما زعمت الوزيرة الحاقدة، بل هو الاحتلال الإسرائيلي وهمجيته وحصاره ومساعيه المستمرة في سرقة الشعوب ونشر الموت والحروب والدمار".

وأشارت حركة المقاومة إلى أن “عمليات الاقتحام والجرائم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، لن تزيد شعبنا إلا صلابة وتمسكاً بأرضنا، وطريقنا هو المقاومة والشهادة”.

بعد اغتيال العاروري.. «حماس» و«الجهاد الإسلامي» تبلغان مصر بوقف المفاوضات مع إسرائيل

رسالة تهديد لـ إسرائيل.. أول تعليق لحركة الجهاد الإسلامي بعد اغتيال العاروري

حركة الجهاد الإسلامي فلسطين وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية يلا غاملئيل تهجير الفلسطينيين قطاع غزة غزة الضفة الغربية الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

25 جنيها أقل فاتورة.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة تصل إلى 16%

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

رسالة عاجلة من المصرية للاتصالات إلى عملائها بشأن باقات الإنترنت الجديدة

احسب فاتورة الكهرباء بعد زيادة الأسعار

موضوعات متعلقة

بعد اغتيال العاروري.. «حماس» و«الجهاد الإسلامي» تبلغان مصر بوقف المفاوضات مع إسرائيل

رسالة تهديد لـ إسرائيل.. أول تعليق لحركة الجهاد الإسلامي بعد اغتيال العاروري

تعرض للتعذيب.. الجهاد الإسلامي تنعى أسيرا فلسطينيا استشهد في سجن مجدو الإسرائيلي

الجهاد الإسلامي: قتالنا ماضٍ ولن يتوقف ضد الاحتلال

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن تصريحات القادة الإسرائيليين بتهجير شعب غزة

بيان عاجل لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

ترشيحاتنا

البيئة خلال 2023.. تسليم 23 مدفن صحي وإنشاء 3 مصانع تدوير مخلفات

عاجل.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لأكثر من 22 ألف شهيد

مدير تعليم القاهرة يتابع امتحانات نصف العام ويوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان

سباق مع الزمن.. خطر جديد يهدد اليابان بعد الزلزال المدمر

ظهور مميز لـ كهربا وإمام عاشور من مران المنتخب.. شاهد

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخطى الـ 90 ألف جنيه.. سعر صادم لإطلالة أنابيلا هلال الذهبية

بكتف مكشوف.. سعر غير متوقع لجمبسوت أنغام بالرياض

بعد طلاقها.. قصة تعرض هند عبد الحليم للتحرش

عمرهم 1500عام.. اكتشاف حليتين ذهبيتين يصوران حاكم تركي في كازاخستان| صور

فيديو

اتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ