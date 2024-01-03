الجهاد الإسلامي تعلق على تصريحات وزارة الاستخبارات الإسرائيلية بشأن تهجير الشعب الفلسطيني

علقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، على تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية يلا غاملئيل بشأن تهجير الفلسطينيين.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها عبر حسابها على “تليجرام،” إن السعي إلى تهجير شعب من أرضه هو جريمة حرب، وكل حكومة تشارك في مباحثات كهذه هي شريكة في جريمة الحرب.

وأضافت: "المشكلة الأساسية ليست قطاع غزة وشعبها المتسمك بأرضه، كما زعمت الوزيرة الحاقدة، بل هو الاحتلال الإسرائيلي وهمجيته وحصاره ومساعيه المستمرة في سرقة الشعوب ونشر الموت والحروب والدمار".

وأشارت حركة المقاومة إلى أن “عمليات الاقتحام والجرائم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، لن تزيد شعبنا إلا صلابة وتمسكاً بأرضنا، وطريقنا هو المقاومة والشهادة”.