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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 145 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالمنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء.

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واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 145 حالة تعد منها 97حالة تعد في بني مزار بقري (الحسينية- صندفا - أبوجرج) وحى غرب المدينة، و19حالة تعد بقريتي ( برندوها – منبال) وحي غرب وجنوب مدينة مطاى، وفى مراكز ( سمالوط والمنيا وملوى)، تم إزالة 29 حالة تعد بالبناء المخالف منها 7حالات تعد بشوارع وأحياء الرئيسية بمركز ومدينة سمالوط، إلى جانب إزالة 15حالة تعد على أرض زراعية بمركز المنيا بقرى (نزلة حسين ـ طوخ الخيل - دمشير - تله - البرجاية - بني محمد سلطان)، وفى مركز ملوى تم إزالة 7 حالات بقرى ( ابشادات – المعصرة ) والأحياء الرئيسية بالمدينة، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

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