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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الخطة الاستثمارية.. بدء أعمال رصف ميدان لبنان وتجميل مدخل العدوة بالمنيا

رصف ميدان لبنان
رصف ميدان لبنان

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني لمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية ضمن الخطة الاستثمارية 2023 /2024، مشدداً على تسريع وتيرة العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

 

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال رفع كفاءة ورصف طريق ميدان لبنان والشوارع المحيطة به بحي شمال المدينة، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية المتبعة والمواصفات المقررة أثناء أعمال الرصف والحرص علي رد الشيء لأصله والانتهاء وفقاً للجدول الزمني المحدد ضمن الخطة الاستثمارية الموضوعة لهذا العام، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لرفع مستوى الطرق الداخلية بمدينة المنيا والحفاظ على سلامة المواطنين وتيسير حركة السير.

كما تواصل الوحدة المحلية لمركز العدوة، أعمال تجميل ورفع كفاءة مدخل مدينة العدوة الشرقي حيث شملت ( دهانات - زراعة أشجار - تركيب بلدورات - رفع كفاءة الإنارة وأعمال الكهرباء)، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى2023/2024 لإضفاء مظهر جمالي وحضاري للمركز لجعله وجهه مشرفه أمام زائريه.

 

الخطة الاستثمارية للعام المالي الطرق الداخلية الوحدات المحلية

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