حملات مكبرة لرفع الاشغالات بحرم الطريق العام بمراكز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الاشغالات من الطريق العام، وخاصة بمحيط الكنائس و المدارس استعدادا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول .

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملة مكبرة لرفع وازالة الاشغالات بحي وسط المدينة بشارع الحسيني، وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير8 محاضر إشغال و6 محاضر بيئة وإشغال طريق بمجلس قروى صفط الخمار وبنى أحمد الغربية، فضلا عن التفتيش على رخص المحلات والتأكيد والتنبيه على أصحاب المحلات بضرورة التوجه إلى مراكز إصدار التراخيص لتقنين أوضاعهم في ضوء قانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩.

كما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار ٦٧ محضر إشغال طريق خلال حملة إشغالات بشارع بورسعيد والجمهورية حيث تضمنت تحرير ١٥ محضر إشغال و ٥٢ إزالة إدارية وذلك بهدف تحسين حركة السير، و التيسير على المارة من المواطنين وقائدي المركبات.

وتواصل الوحدات المحلية بالمراكز حملات لإزالة الاشغالات ومواجهة التعدي على الشوارع، وانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات وإلقاء القمامة بها وتطبيق القانون وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمركز .