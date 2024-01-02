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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يسلم 100 جهاز عروسة مقدمة من البنك الزراعي المصري

محافظ المنيا يسلم
محافظ المنيا يسلم الاجهزة

سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أجهزة ومساعدات عينية لـ 100 عروسة من فتيات الأسر الأولى بالرعاية ، مقدمة من البنك الزراعي المصري، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المحافظة والبنك الزراعي المصري لتقديم عدد من المبادرات والخدمات المصرفية، ودوره الرائد ومشاركته في تقديم المساهمات والعون للأسر الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام ، والمقدم حازم السيد المستشار العسكري بالمحافظة، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة وممثلى عن البنك الزراعى وأهالى العرائس.

هنأ المحافظ الفتيات المستفيدات من الدعم المقدم من البنك الزراعى المصرى، معرباً عن أسمى معاني الشكر والتقدير  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لحرصه الدائم على تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع لتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين .

كما أعرب المحافظ عن شكره لكل من المهندس علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والدكتور فتحى هلال رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالمنيا، مشيدا بجهود البنك الزراعى المصرى لحرصه الدائم على المشاركة في تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة سواء من خلال توفير المساعدات العينية أو توزيع السلع الغذائية للمستحقين وتقديم تسهيلات للشباب والمزارعين لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتحفيزهم على العمل والانتاج لتحسين مستوى معيشتهم ، إلى جانب ما تقدمه الدولة من جهود لتوفير حماية اجتماعية لتلك الفئات لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة بما يحقق أهداف التنمية الريفية.

 

أسامة القاضي محافظ المنيا الأسر الاولى بالرعاية الحياه الكريمه الشباب المقبلين على الزواج لمبادرة الرئاسية حياة كريمة

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