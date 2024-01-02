عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نصابين الاثار يستولون على أموال المواطنين بتمثال مزيف في المنيا

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على متابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

 تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى) حال إستقلالهما سيارة ملاكى "بدون تراخيص" قيادة أحدهما وبحوزتهما (تمثال حجرى "يشتبه فـى آثريته").

 بمواجهتهما قررا بحيازتهما للتمثال بقصد النصب والإحتيال على المواطنين وبعرض التمثال على الجهات المعنية أفادت بعدم أثريته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الحالة الأمنية النصب والاحتيال تمثال حجري سيارة ملاكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هلع ورعب.. لحظة خروج الركاب من الطائرة اليابانية المحروقة.. فيديو

رسميا.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

عاجل.. زلزال خطير يضرب مدينة بني ملال في المغرب

لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

زيادة أسعار تذاكر المترو باستثناء هذه الفئات| وتلك أسباب الارتفاع

بيجيلها من شباك الحمام.. خطة زوج دار السلام لإنهاء حياة عشيق زوجته

ترشيحاتنا

مصرع 140 جنديا.. روسيا تعلن عن خسائر فادحة للقوات الأوكرانية في دونيستك

فيديوهات كروان مشاكل.. قرار عاجل ضد إنجي حمادة | تفاصيل

رابط استمارة الصف الأول الثانوي | تنبيه عاجل من التعليم الآن

النواب يناقش تعديل قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

قرار عاجل من النيابة ضد السائق المتسبب في سقوط كمر محور كمال عامر

التضامن الاجتماعي تنظم ورشة تدريبية لتوعية النساء بكيفية مواجهة العنف الأسري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أردوا السفر عبر الزمن.. مصير صادم لركاب طائرة جوية أمريكية بداية 2024

إلهام شاهين تنشر فيديو من خطوبة ابن شقيقها: أجمل حاجة حصلت في 2024

بسبب إسرائيل.. تصريحات صادمة لملكة جمال العراق السابقة تثير غضبا عالميًا |صور

تجنبي الوقوع فيها| أخطاء تجعل الزبدة فاسدة.. ما هي

فيديو

كسّروا الكراسي على بعض.. تفاصيل أحداث مباراة المصري والإسماعيلي.. فيديوجراف

اللي بيحصل دا عيب.. طليقة أيمن بهجت قمر تثير ضجة بسبب أغنية عمرو دياب/فيديوجراف

أزمات حلمي بكر.. مدير أعماله سرقه وزوجته تتهم مصطفى كامل بالتشهير.. فيديوجراف

بعد هجوم الأمن عليه.. هيفاء وهبي تكشف حقيقة اقتحام شاب لحفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ