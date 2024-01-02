نصابين الاثار يستولون على أموال المواطنين بتمثال مزيف في المنيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على متابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى) حال إستقلالهما سيارة ملاكى "بدون تراخيص" قيادة أحدهما وبحوزتهما (تمثال حجرى "يشتبه فـى آثريته").

بمواجهتهما قررا بحيازتهما للتمثال بقصد النصب والإحتيال على المواطنين وبعرض التمثال على الجهات المعنية أفادت بعدم أثريته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.