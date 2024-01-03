مديرة صندوق النقد تكشف حالة الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2024

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إن الاقتصاد الأمريكي ليس في وضع خطر ، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.



ذكرت جورجييفا أن الاقتصاد الأمريكي يتجه "بالتأكيد" نحو هبوط سلس بفضل كبح الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، على الرغم من بعض الألم الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة

تابعت جورجييفا: "أحدث الاحتياطي الفيدرالي التأثير المطلوب دون دفع الاقتصاد إلى الركود".

أدى تباطؤ التضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة، بعد أشدّ دورة رفع أسعار الفائدة منذ جيل، إلى زيادة الآمال في أن يتجنب أكبر اقتصاد في العالم الركود العميق.

وقد يبدأ الفيدرالي خفض أسعار الفائدة هذا العام في شهر مارس.

يأتي ذلك فيما حذر صندوق النقد الدولي من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراعات التجارية.



يخاطر الصراع بإهدار 7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.