نسرين طافش تنضم لـ"بدون مقابل" بطولة هاني رمزي

تعاقدت الفنانة نسرين طافش على الانضمام إلى فريق عمل بدون مقابل، والمقرر أن يخوض من خلاله النجم هاني رمزي الماراثون الرمضاني القادم .

ونشرت نسرين طافش عبر صفحتها علي موقع إنستجرام، صورة لها أثناء توقيعها عقود انضمامها العمل .

وقالت نسرين طافش :انتظروني في شهر رمضان المبارك في مسلسل (بدون مقابل ) انتاج : شركة أفلام محمد فوزي إخراج :جمال عبدالحمید تألیف : حسام موسی

إشراف عام أحمد جابر مع كوكبة من نجوم مصر :هاني رمزي - داليا البحيري - وفاء عامر

خالد سليم - عمرو عبد الجليل.





ويعتبر المسلسل بعيدا عن الكوميديا لهاني رمزي، وأيضا المخرج المميز جمال عبد الحميد مخرج روائع. الدراما المصرية

وقال هاني رمزي خلال لقاء تلفزيوني: في أفلامي هتلاقي جزء تراجيدي وسط الكوميديا؛ لأني في النهاية بقول إني ممثل مش كوميديان بس، وأقدر أقدم كذا لون والفترة اللي فاتت اتعرض عليا أعمال كوميدية مش راضي عنها ومرضيتش واعتذرت وقولت لا، وأنا مبضحكش ازاي الجمهور هيضحك، وفي الآخر سلمت نمر ونغير جلد ونعمل تراجيدي وإن شاء الله يعجب الناس.

