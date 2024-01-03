منع مسلسل شهير في تركيا من العرض وتغريمه 2 مليون ليرة

غرمت الرقابة على الأعمال الدرامية التركية مسلسل “البراعم الحمراء” مبلغ 2 مليون ليرة، وذلك بعد الشكاوى التي قدمت ضد العمل .

وقررت الرقابة منع عرض العمل لمدة أسبوعين، وهو ما يعني عدم عرض الحلقة الثالثة من العمل هذا الأسبوع.

وتعرض مسلسل “البراعم الحمراء” إلي انتقادات عنيفة، بسبب ادعاءات ضد المسلسل بأنه يسيء لطائفة إسلامية ضمن أحداثه، أدت الي قيام أحد المستشفيات التي يتم تصوير عدد كبير من المشاهد فيها بإلغاء تصريح التصوير.

وتقدم عدد من المواطنين بشكوى ضد مسلسل “البراعم الحمراء”، إلي هيئة الرقابة بتركيا.

وتدور أحداث مسلسل "البراعم الحمراء" حول لقاء القدر بين ليفانت، وهو طبيب مثالي، ومريم، وهي عاملة منزلية تعيش بين عائلة تحمل قيم محافظة. تأتي سيناريوهات الحياة لتجمع بينهما رغم اختلافهما المطلق.

وليفانت هو طبيب جراح ناجح، يتمتع بشخصية قوية واثقة من نفسها. وهو متزوج من امرأة جميلة، لكن علاقتهما ليست مستقرة. مريم هي فتاة بسيطة، تعيش مع عائلة زوجها التي تعاني من مشاكل مالية. وهي تحلم بالعيش حياة أفضل.

يلتقي ليفانت ومريم في ظروف غامضة، وينشأ بينهما شعور قوي من الإعجاب. لكنهما يحاولان إخفاء مشاعرهما عن بعضهما البعض، بسبب اختلاف خلفيتهما الاجتماعية.

تتصاعد الأحداث، ويواجه ليفانت ومريم العديد من التحديات والصعوبات. لكن حبهما ينمو يومًا بعد يوم، ويقرران مواجهة العالم معاً.

يشارك في بطولة المسلسل الممثل التركي أوزجان دينيز في دور ليفانت، والممثلة التركية أوزغو نامال في دور مريم. كما يشارك في البطولة الممثل التركي مارت يازيجي أوغلو.