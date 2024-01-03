عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منع مسلسل شهير في تركيا من العرض وتغريمه 2 مليون ليرة

صدى البلد

غرمت الرقابة على الأعمال الدرامية التركية مسلسل “البراعم الحمراء” مبلغ 2 مليون ليرة، وذلك بعد الشكاوى التي قدمت ضد العمل . 

وقررت الرقابة منع عرض العمل لمدة أسبوعين، وهو ما يعني عدم عرض الحلقة الثالثة من العمل هذا الأسبوع. 

وتعرض مسلسل “البراعم الحمراء” إلي انتقادات عنيفة، بسبب ادعاءات ضد المسلسل بأنه يسيء لطائفة إسلامية ضمن أحداثه، أدت الي قيام أحد المستشفيات التي يتم تصوير عدد كبير من المشاهد فيها بإلغاء تصريح التصوير. 

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

من العراق.. شيرين تفاجئ معجبا بـ رد غير متوقع لسبب مثير

وتقدم عدد من المواطنين بشكوى ضد مسلسل “البراعم الحمراء”، إلي هيئة الرقابة بتركيا. 

وتدور أحداث مسلسل "البراعم الحمراء" حول لقاء القدر بين ليفانت، وهو طبيب مثالي، ومريم، وهي عاملة منزلية تعيش بين عائلة تحمل قيم محافظة. تأتي سيناريوهات الحياة لتجمع بينهما رغم اختلافهما المطلق.

وليفانت هو طبيب جراح ناجح، يتمتع بشخصية قوية واثقة من نفسها. وهو متزوج من امرأة جميلة، لكن علاقتهما ليست مستقرة. مريم هي فتاة بسيطة، تعيش مع عائلة زوجها التي تعاني من مشاكل مالية. وهي تحلم بالعيش حياة أفضل.

يلتقي ليفانت ومريم في ظروف غامضة، وينشأ بينهما شعور قوي من الإعجاب. لكنهما يحاولان إخفاء مشاعرهما عن بعضهما البعض، بسبب اختلاف خلفيتهما الاجتماعية.

تتصاعد الأحداث، ويواجه ليفانت ومريم العديد من التحديات والصعوبات. لكن حبهما ينمو يومًا بعد يوم، ويقرران مواجهة العالم معاً.

يشارك في بطولة المسلسل الممثل التركي أوزجان دينيز في دور ليفانت، والممثلة التركية أوزغو نامال في دور مريم. كما يشارك في البطولة الممثل التركي مارت يازيجي أوغلو.

البراعم الحمراء هيئة الرقابة مسلسل البراعم الحمراء تركيا ليرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

25 جنيها أقل فاتورة.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة تصل إلى 16%

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

رسالة عاجلة من المصرية للاتصالات إلى عملائها بشأن باقات الإنترنت الجديدة

احسب فاتورة الكهرباء بعد زيادة الأسعار

ترشيحاتنا

بالإنفوجراف.. حلم المواطنة والوحدة الوطنية يصبح واقعا يعيشه المصريون

خالد الدجوي: خفض معدل التضخم يساهم في نزول الأسعار وعودة استقرار الأسواق

"خارت قوتهم".. رئيس الوزراء الفلسطيني يتهم الاحتلال الإسرائيلي بقـ.تل شعب غزة بالتجويع

ليفربول أم الدوري السعودي..غموض حول وجهة مبابي القادمة

النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الأراضي الصحراوية

مفاجأة في جريمة المعصرة.. حارس العقار يكشف لغز زيارة المجهولين والفتاة العشرينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الارتفاع| أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي.. وموعد التطبيق

أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بانقطاع شبكية العين.. من هم

تخطى الـ 90 ألف جنيه.. سعر صادم لإطلالة أنابيلا هلال الذهبية

بكتف مكشوف.. سعر غير متوقع لجمبسوت أنغام بالرياض

فيديو

أتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ