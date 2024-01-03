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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اتحاد النقابات الفنية والمهن السينمائية تكرم اسم ممدوح الليثي..صور

صدى البلد

أقام اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز ونقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة، احتفالية خاصة واحتفاء بمناسبة الذكري العاشرة لرحيل السيناريست والمنتج الكبير ممدوح الليثي ، وأعدت النقابة درعاً يحمل اسمه وشهادة تقدير، تقديرا لمسيرته الطويلة والتي أثرى خلالها الساحة الفنية والأدبية بالكثير من الأعمال. 

 

وحضر الإحتفالية نجله الإعلامي الكبير د. عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ، حيث تسلم درع التكريم والتقدير.

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وأعرب الليثي عن سعادته بالتكريم والتقدير الخاص وبخاصة انه من النقابة التي دعمها وساهم في تأسيسها ، موجهاً الشكر لاتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز ونقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة علي هذه اللفتة الطيبة والاحتفاء بالسيناريست والمنتج الكبير  ممدوح الليثي، والذي اثري السينما المصرية والعربية بأهم وأفضل الأعمال. 

 

ومن جانبه اوضح نقيب المهن السينمائية الاستاذ مسعد فودة اننا نسعد بتكريم رائد من رواد السينما المصرية والعربية السينارست والمنتج الكبير ممدوح الليثي ، ونحن نتذكره دائما ولا ننسي وهو له الفضل في وجود نقابة المهن التمثيلية والفنية وهو المؤسس ونحن نسير علي دربه وتعلمنا منه الكثير. 

 

كما أعرب رئيس اتحاد النقابات الفنية المخرج عمر عبد العزيز عن سعادته بتكريم قامة كبيرة في السينما المصرية والعربية ، ودوره المؤسس والرائد في دعم صناعة السينما ، وتحن تعلمنا منه  ، ويرجع له الفضل في اكتشاف الكثير من المواهب ودعمها، سواء في مجالات الدراما التليفزيونية أو الفوازير، أو السينما. 

 

ويذكر أن الاحتفالية شهدت حضور نخبة من صناع السينما والدراما والإعلاميين والكتاب والصحفيين. 

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